Cérémonie touchante en mémoire des victimes de l’écrasement

La cérémonie du premier anniversaire de la tragédie aérienne qui a coûté la vie à sept personnes, dont Jean Lapierre, aux Îles-de-la-Madeleine a montré que la douleur est encore très présente dans le cœur des Madelinots.

Environ 200 personnes se sont réunies mardi matin à l’église Saint-François-Xavier de Bassin, afin de se souvenir des sept victimes de l’écrasement d’avion et d’apporter leur appui aux proches des défunts.

La mère de Jean Lapierre, Lucie Cormier, était présente pour l’occasion, en compagnie de son seul enfant n’ayant pas perdu la vie lors de la tragédie, Laure.

Durant la cérémonie, Laure Lapierre et sa mère ont été invitées à l’avant pour allumer un lampion à la mémoire de chacune des victimes du drame.

Le silence était total à ce moment. Un silence de recueillement et de respect.

Dans l’église, plusieurs personnes présentes s’essuyaient les yeux devant ce moment extrêmement touchant.

À la sortie de la cérémonie, les gens interrogés ont mentionné qu’ils souhaitaient avant tout être présents pour appuyer la famille endeuillée, particulièrement la mère de Jean Lapierre.

«Cette madame-là est tellement courageuse, elle a assurément reçu de l’aide d’en haut pour rester debout, a dit Yolande Lapierre-Gallant. J’ai tellement de respect pour cette femme-là, elle inspire les autres. Des fois, on se plaint pour pas grand-chose, mais quand on la regarde aller, on ne peut pas faire autrement que de se battre.»

Un an plus tard, force est de constater que les Madelinots n’ont pas oublié. Loin de là.

«Cela renouvelle toute la douleur qu’on a en nous. Mais il faut apporter du support à la famille qui en a grandement besoin», a soufflé Dolores Leblanc en retenant ses larmes.

«On ne peut pas oublier, on ne peut tout simplement pas oublier un événement comme celui-là. On se devait d’être présent à la cérémonie pour accompagner la famille là-dedans. On ne veut pas qu’ils soient seuls pour traverser cette épreuve», a pour sa part dit Claudette Chapdeleine.

Le 29 mars 2016, le chroniqueur politique se rendait en avion aux Îles-de-la-Madeleine en compagnie de sa conjointe Nicole Beaulieu, ses frères Marc et Louis, ainsi que l’une de ses sœurs, Martine, pour les funérailles de leur père décédé quelques jours plus tôt.

Environ trois kilomètres avant d’atteindre la piste d’atterrissage, leur avion s’est écrasé dans un terrain, entraînant dans la mort les cinq passagers, de même que le pilote Pascal Gosselin et son copilote, Fabrice Labourel.