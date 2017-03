Coderre a eu l’engagement qu’il voulait

Le maire de Montréal, Denis Coderre, est heureux de recevoir un engagement du gouvernement du Québec, dans son dernier budget, pour la réalisation de la ligne bleue.

«On a un engagement ferme: la ligne bleue va se faire, a réagi Denis Coderre. On avait besoin d’un gouvernement du Québec qui dit, comme nous, que c’est une priorité.»

Si le gouvernement ne chiffre toujours pas sa contribution, cela n’inquiète pas le maire. «On y va étape par étape, a-t-il expliqué. On va faire le montage financier. Ce plan comporte notamment une entente entre le gouvernement québécois et le gouvernement du Canada. Ensuite on passe [au début des travaux].»

Même son de cloche du côté de François Pépin, président de Transport 2000. «Le gouvernement s’engage pour la mise en service en 2025, c’est une bonne nouvelle en soi. Le montant viendra par la suite», a-t-il indiqué.