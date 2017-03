Démolir le pont de Québec, une idée «ridicule» selon Labeaume

«Imaginez comment on serait la risée du monde entier si on démantelait un pont qui fait quasiment partie du patrimoine mondial?», a mentionné le maire de Québec, Régis Labeaume, mardi.

Il n’en croit pas ses oreilles qu’un politicien puisse envisager la démolition du pont de Québec. Refusant d’abord de commenter la sortie du chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, la veille, il a fini par dire le fond de sa pensée.

«On aurait l’air vraiment ridicule alors on va garder le deuxième lien parce que si on veut un troisième lien, ça va en prendre deux autres, a rétorqué le maire Labeaume. Je trouve ça un peu compliqué. On va garder le deuxième puis après, on va travailler sur le troisième», a-t-il commenté en marge d’un point de presse sur l’annonce d’un projet pilote dans Saint-Roch.

«Pour le reste, écoutez, les partis politiques à la veille d’un budget font toujours ça. Ils font des sorties pour dire : nous, on veut ça, ça et ça, puis si c’est dans le budget, ils disent qu’ils l’avaient demandé et que c’est grâce à eux autres puis si ce n’est pas ça, ils continuent à revendiquer. C’est un jeu qu’on connaît alors pas de souci», a renchéri le maire.

En conférence de presse, le chef caquiste n’avait pas écarté la possibilité de démolir le pont de Québec en raison des enjeux de sécurité qui ont été soulevés récemment par des experts étrangers. «Je ne suis pas en position de fermer la porte», avait-il répondu aux journalistes qui le questionnaient à ce sujet.

«On a besoin de ce pont-là»

«Je pense que M. Legault a raté sa sortie hier», a renchéri le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, qui participait au même point de presse que le maire mardi matin.

«On ne le laissera pas tomber le pont de Québec. C’est impossible. On a besoin de ce pont-là. On fait une bataille avec le maire là-dessus et j’aurais aimé que M. Legault et M. Caire nous appuient hier pour nous dire qu’il faut sauver ce pont-là».

«Ça va coûter très cher de le substituer avec un autre pont qui permettrait encore de faire passer des trains de marchandises. Le pont Pierre-Laporte ne peut pas accueillir ce type de poids-là. Il faut simplement l’entretenir et on rappelle toujours aux fédéraux leur engagement par rapport à ça. Cette bataille-là, il faut la mener et je vais vous dire, on va la gagner en plus parce que l’histoire est de notre côté», a renchéri le ministre Blais.