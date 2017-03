Des trafiquants de drogue bannis d’une communauté autochtone

La communauté d’Obedjiwan a adopté un règlement afin d’interdire l’accès à la réserve aux trafiquants de drogue reconnus coupables pour leurs crimes afin de protéger les enfants de la collectivité.

En effet, les trafiquants s’attaquent aux plus vulnérables de la communauté. Les policiers ont confirmé avoir trouvé du cannabis et de la cocaïne dans la cour de l'école primaire.

«Plusieurs de nos élèves arrivent drogués, même en plein jour. C'est difficile de devoir les retourner à la maison», a expliqué Annie Chachai, la directrice adjointe de l'école primaire Niska. Selon elle, les parents n'ont pas idée de l'ampleur du problème.

«C'est inacceptable. Il fallait faire quelque chose», a renchéri le chef de la communauté, Christian Awashish.

Depuis janvier, toute personne reconnue coupable de trafic de stupéfiants ne peut plus mettre les pieds à Obedjiwan pour une période de cinq ans. Un premier travailleur non autochtone, arrêté en possession de 8000 $ de cocaïne, se retrouve déjà sur la liste noire.

«On a adopté le règlement pour nos membres. Lui vient bénéficier d'un emploi dans la communauté et vient faire du trafic. C'est d'autant plus inacceptable», a poursuivi M. Awashish.

Lors du passage de TVA Nouvelles à Obedjiwan, les policiers ont procédé à l'arrestation de deux présumés trafiquants de stupéfiants. Du cannabis, de la méthamphétamine et des médicaments d'ordonnances ont notamment été saisis.

«On ne réussira jamais à complètement enrayer le trafic de stupéfiants, mais si on peut le diminuer, ce sera déjà une bonne chose. Les actions récentes fonctionnent déjà très bien, c'est très dissuasif», a opiné le policier communautaire Éric Cutman.

Ces deux revendeurs, des membres de la communauté, devront fort probablement quitter leur famille au moins jusqu'en 2022.

«Pour ceux qui pratiquent la chasse et la pêche, qui ont un travail et une famille ici, c'est beaucoup plus dissuasif qu'une peine de prison», a conclu le policier.