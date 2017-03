Gagner de la place dans sa valise: 4 techniques gagnantes

À chaque fois que vous voyagez, c’est la même histoire. Vous trouvez que votre valise est trop petite pour contenir tout ce que vous souhaiteriez emmener. Ne vous arrachez plus les cheveux et voyez plutôt ces techniques très simples qui vous feront gagner de l’espace.

1. Rouler ses vêtements

Au lieu de plier et d’empiler vos vêtements comme on le fait dans les magasins, roulez-les à la place. Pour les shorts, les pantalons légers, les jupes ou les robes, pliez-les tout d’abord en deux sur la longueur. Ensuite, roulez-les très serré pour qu’ils soient le moins volumineux que possible dans votre valise.

Pour les t-shirts, la méthode du «army roll» (roulé de l’armée) est très populaire chez les YouTubeurs-voyageurs. Comment faire? Mettez le t-shirt à plat, puis repliez le bas d’environ 10 cm (4 po) vers l’extérieur. Ensuite, pliez les deux rebords du t-shirt vers l’intérieur et roulez le t-shirt très serré à partir du col. Pour terminer, retournez le pli du bas sur le rouleau (voir photos).

Rouler vos vêtements vous permettra non seulement de gagner de l’espace, mais vous évitera également de nombreux plis disgracieux.

2. La méthode de l’emballage

Pour les vêtements plus épais comme des jeans ou des chandails, vous pouvez privilégier la méthode de l’emballage en complément des vêtements que vous avez roulés. En quoi ça consiste?

Au fond de votre valise, à la verticale, placez face à face les tricots et autres chandails plus épais à plat avec la moitié de chaque chandail et leurs manches qui dépassent de la valise. Ensuite, à l’horizontale, placez les jeans de façon opposée sur toute leur longueur (la moitié du pantalon doit dépasser de la valise). Au-dessus de vos chandails et pantalons, placez tous les vêtements que vous avez roulés, chaussures et tout autre objet que vous désirez mettre dans votre valise.

Finalement, rabattez un à un les manches ainsi que les moitiés de chandails et de pantalons à l’intérieur de la valise.

3. Les produits cosmétiques dans des petits contenants

Pour éviter les kilos en trop dans leur valise, certains voyageurs préfèrent acheter des produits de toilette de base (shampoing, savon, gel douche, crème hydratante...) une fois sur place. Bien que cette solution ait ses avantages, elle n’est ni la plus économique ni la plus pratique, surtout si vous vous rendez dans un endroit très reculé. La solution idéale est d’acheter en pharmacie des petits contenants vides dans lesquels vous allez pouvoir mettre shampoing, démêlant, gel, crèmes...

Autre petite astuce pour celles qui se maquillent: vous pouvez utiliser des contenants pour lentilles de contact pour y mettre une petite quantité de fond de teint ou de crème.

Et pour éviter tout accident comme une fuite ou un bris, placez tous vos produits cosmétiques et capillaires dans un (ou plusieurs) sac(s) refermable(s) de type Ziploc.

4. Remplir ses chaussures

Dans une valise, chaque recoin doit être maximisé. L’intérieur des chaussures que vous transportez en soute est l’endroit parfait pour ranger des sous-vêtements, des chaussettes, des objets fragiles comme une bouteille de parfum (préalablement enroulée dans une paire de chaussettes), une paire de lunettes de rechange, de petits appareils électroniques ou encore quelques effets de toilette.

Une fois remplies, mettez les chaussures dans un sac plastique (ou dans un bon vieux bonnet de douche) pour éviter que le contenu ne s’y échappe.