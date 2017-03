Janine Sutto «était extraordinaire», selon Béatrice Picard

Grande amie de Janine Sutto, la comédienne Béatrice Picard garde le souvenir d’une femme «extraordinaire» qui savait toucher le public grâce à sa grande «vérité» dans ses rôles.

«Jamais je n’ai vu Janine Sutto cabotiner, a-t-elle raconté en entrevue sur les ondes de LCN. Même dans les rôles de comédie, souvent, elle avait une espèce de vérité. C’est pour ça qu’on l’aime tant.»

Mme Picard soutient avoir suivi sa longue carrière. Elle croit que Janine Sutto a pu rester populaire grâce, notamment, à sa curiosité et à son implication auprès des jeunes.

«Ça l’a toujours gardée très jeune, cet esprit de cœur, a-t-elle dit. Elle encourageait énormément les jeunes. Elle était capable de transmettre un peu son savoir par des petits conseils. Elle a déjà conseillé beaucoup de jeunes au théâtre. Elle les aimait beaucoup, parce qu’elle nous disait : "C’est nous autres demain, ça!"»

Passionnée par son métier, la comédienne continuait d’ailleurs, malgré son âge, à baigner dans le milieu du théâtre et de la télévision, tant par sa présence sur scène que parmi le public.

«Elle était toujours, toujours présente, et non seulement elle était toujours présente, mais elle venait aussi saluer les gens derrière les coulisses pour leur dire qu’elle avait bien aimé le spectacle, a expliqué Béatrice Picard. Si elle n’avait pas aimé, elle passait tout droit, on le savait! On se disait : «Bon ben Janine n’a pas aimé ce que j’ai fait!»

Au final, Mme Picard espère maintenant que la mémoire de son amie sera honorée et que son héritage perdurera.

«J’espère qu’on va garder de bons souvenirs de Janine encore longtemps, a-t-elle déclaré. Souvent, au moment du décès d’une personne on en parle beaucoup, et après ça, ça s’estompe. Je pense qu’il faudrait que ça soit dans notre souvenir. Janine, pour moi, elle va rester présente longtemps.»