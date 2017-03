«Jean Gabriel donne des nouvelles et reviens à la maison»

La mère de Jean Gabriel Israël implore son fils de 13 ans de rentrer à la maison. L’adolescent et son demi-frère Jean Michael Israël, 15 ans, de Laval n’ont pas donné signe de vie depuis jeudi soir.

«Dimanche, on était ensemble, ça a bien été. Il jouait beaucoup avec ses frères. Et il a essayé de m’appeler mercredi à deux reprises, mais j’ai manqué les appels», a expliqué Jeanne Gardine Jules en entrevue à TVA.

Il semblerait que les deux adolescents n’ont pas de problèmes connus ni d’ennuis avec la justice. «Ça va bien à l’école pour mon fils», avance la mère.

Mme Jules ne sait pas si des amis ou des connaissances hébergent les jeunes ou les aident à se cacher. «C’est l’enfer. Je n’ai pas de mot. Tout ce que je demande, c’est de les retrouver.»

La maman a lancé un cri du cœur à son fils. «Jean Gabriel, tout ce que je demande, c’est donne des nouvelles et reviens à la maison. Ce n’est pas évident de vivre une situation de la sorte. Ça fait mal. J’essaie de tenir le coup», dit-elle des sanglots dans la voix.

Description

Jean Gabriel mesure 1m73 (5’ 8"), pèse environ 59 kg (130 lb) et a les yeux, les cheveux noirs et la peau foncées. Avant sa disparition, il portait des pantalons foncés, un manteau noir à capuchon, des bottes noires et une chaîne avec une croix.

Jean Michael mesure 1m73 (5’ 8"), pèse environ 55 kg (121 lb), a les cheveux noirs, les yeux bruns et est mulâtre. Il portait un pantalon noir, un manteau en cuirette brun, une casquette rouge, des bottines noires, une chaîne avec une croix et un sac de sport gris. Les deux demi-frères s’expriment en français.

Quiconque a des informations concernant les adolescents, composez le 911 ou le Service de police de la Ville de Laval au 450 662-INFO (4636).