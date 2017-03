Le gouvernement Trudeau accusé de sacrifier la sécurité nationale

Le gouvernement Trudeau met en jeu la sécurité nationale en donnant le feu vert à une firme chinoise pour l’achat de la société montréalaise ITF Technologies, chef de file dans la technologie de laser à fibre, estime le Parti conservateur.

«Le premier ministre n’écoute pas les conseils de nos organismes de sécurité et écarte la menace pour la sécurité nationale du Canada dans sa recherche continue des investissements chinois», a affirmé, mardi, le député conservateur Tony Clement.

Le bureau du ministre de l’Innovation, Navdeep Bains, a confirmé la prise de contrôle de ITF Technologies par O-Net Communications, une firme de Hong Kong, après que le quotidien torontois «Globe and Mail» eu rapporté la nouvelle dans son édition de mardi.

«Notre gouvernement a agi en se basant sur l’ensemble des faits et des conseils qui lui ont été fournis par ses experts en sécurité, et cela, dans le plus grand respect de nos lois», a déclaré un porte-parole du ministre, Karl Sasseville.

Le précédent gouvernement conservateur avait bloqué la transaction pour des raisons de sécurité nationale.

ITF Technologies se spécialise dans la fabrication de lasers à fibre optique utilisés dans le milieu médical, mais aussi militaire.

M. Clement rappelle que le gouvernement Harper avait agi en conformité avec des avis d’experts, inquiets de voir la Chine s’emparer de cette technologie de pointe.

Dans une note préparée à l’intention du premier ministre Harper à l’époque et dont le «Globe» a obtenu copie en janvier, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) indiquait que «si la technologie est transférée», le Canada et ses alliés verraient «un avantage militaire sur la Chine diminuer».

Le gouvernement Trudeau assure avoir lui aussi écouté des experts et produit «une analyse de sécurité rigoureuse».

Les libéraux ont d’ailleurs cru bon rattacher des conditions à la transaction, a expliqué M. Sasseville.

«Dans le cas qui nous concerne, il a été ordonné que des mesures soient prises afin de protéger la sécurité nationale», a-t-il affirmé, sans dévoiler la nature des conditions à respecter.