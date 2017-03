En réaction à la diffusion de l’enquête de «J.E.», le ministère des Transports du Canada a affirmé que 1100 cartes d’accréditation sécuritaire avaient été retirées ou refusées au cours des deux dernières années chez Transports Canada.

«Les Canadiennes et les Canadiens peuvent compter sur le fait que leur gouvernement prend très au sérieux toutes les questions relatives à la sûreté, a assuré le ministre Marc Garneau dans un communiqué. Il n’hésitera pas à prendre les mesures appropriées pour atténuer les risques et réagir à toutes menaces connues auxquelles le réseau de transport peut être exposé.»

L’enquête de «J.E.» a révélé que des gens radicalisés ou en voie de le devenir ont été employés à l’aéroport Montréal-Trudeau.

La corporation Aéroports de Montréal (ADM) a également réagi par voie de communiqué. Elle assure que ses dispositifs de sécurité ont su démontrer leur efficacité.

«La gestion du risque, la prévention et le maintien de la sûreté et de la sécurité sont des préoccupations de tous les instants pour ADM et ses partenaires. Les nombreuses mesures de prévention et de contrôle et les dispositifs de sûreté en place ont su démontrer leur efficacité», peut-on lire sur son site web.