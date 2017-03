«Les gens sont tombés amoureux d’elle» - Michel Tremblay

Janine Sutto a participé à la création de la pièce les Belles-Sœurs de Michel Tremblay en 1968 au Théâtre du Rideau-Vert en y interprétant Lisette de Courval. Le grand dramaturge québécois garde de la comédienne un souvenir impérissable.

L’auteur reconnu à travers le monde savait que les jours de Janine Sutto, 95 ans, étaient comptés. «On s’y attendait depuis trois ou quatre jours, mais quand ça arrive, c’est un coup», a expliqué ce matin , Michel Tremblay, alors qu’il venait tout juste d’apprendre la nouvelle.

«Janine était une grande actrice. Je suivais sa carrière depuis mon adolescence. J’avais le trac [avant de rencontrer la distribution des Belles-Soeurs]. J’avais été touché par le professionnalisme de toutes ces actrices alors que j’étais un amateur. Janine voulait faire le spectacle. Elle a été formidable», se remémore Michel Tremblay.

La femme de théâtre a aussi connu une prolifique carrière à la télévision (Symphorien, Poivre et sel ). «Les gens l’ont aimée tout de suite et sont tombés amoureux d’elle probablement à cause de la télé», de dire Michel Tremblay.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

BRUNO PETROZZA/AGENCE QMI

Sébastien St-Jean / Agence QMI

PHOTO ERIC CARRIERE/AGENCE QMI

ARCHIVES / Courtoisie / ©CFTM-TV (TVA)

Sébastien St-Jean / Agence QMI

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

BRUNO PETROZZA/TVA PUBLICATIONS/AGENCE QMI























L’écrivain a vu Janine Sutto à la fin septembre au TNM. «Elle était de bonne humeur. Elle était toute frêle depuis les dernières années. Elle avait toute sa tête et était heureuse d’être au théâtre.»

La comédienne s’est éteinte vers 5h ce matin. Elle était entourée des siens.