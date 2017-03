Les premiers témoins se présentent à la barre

Le procès de Dominic Vézina, Pierre-François Blondeau et Jean-Christophe Martin, accusés d’avoir agressé sexuellement une adolescente, s’est ouvert mardi au Palais de justice de Victoriaville avec les plaidoyers des premiers témoins.

Les trois hommes de 23 et 24 ans, originaires de la région de Québec, sont accusés d'agression sexuelle avec lésions, agression sexuelle avec la participation d'une autre personne, incitation à des contacts et contacts sexuels sur une adolescente.

Le procès, qui se déroule devant un jury de six hommes et six femmes, concerne des événements qui seraient survenus le soir du 24 octobre 2014, dans le cadre d'un party de type «rave» au Complexe Sacré-Coeur de Victoriaville, soirée festive qui avait réuni quelque 400 personnes âgées entre 15 et 25 ans.

La présumée victime a porté plainte cinq jours plus tard. Le 12 novembre, un peu plus de deux semaines après les faits allégués, l'adolescente alors âgée de 15 ans a rencontré les enquêteurs.

Le sergent de la Sûreté du Québec François Beaudoin a réalisé une entrevue vidéo d'environ deux heures avec la victime alléguée.

Après avoir pris la déposition de la plaignante, l'enquêteur principal dit s'être déplacé avec elle au Complexe Sacré-Cœur, puis à l'Auberge Hélène où les présumées agressions se seraient produites.

La plaignante lui aurait indiqué les différents endroits où des gestes auraient été posés par un ou l'autre des trois coaccusés. Des gestes se seraient produits dans la cuisinette adjacente à la grande salle de party. D'autres événements seraient survenus dans le véhicule de Jean-Christophe Martin. Puis, dans la nuit, d'autres agressions auraient aussi eu cours dans une chambre de l'Auberge Hélène, où plusieurs organisateurs de l'événement couchaient.

Le procureur de la Couronne entend démontrer qu'en raison de son âge, moins de 16 ans, et parce qu'elle était intoxiquée après avoir consommé de l'alcool et des drogues, la plaignante ne pouvait donner un consentement valable à avoir des rapports sexuels et subir de pareils gestes.

Selon les analyses toxicologiques, la plaignante avait, dans son organisme, des traces de métamphétamine (speed) et d'une autre substance qu'elle admettra par la suite avoir elle-même consommés. Il n'y avait toutefois aucune trace de la présence de GHB, communément appelé drogue du viol, dans son corps.

Rappelons que dans son exposé d'ouverture lundi après-midi, Me Éric Thériault a indiqué que l'adolescente, accompagnée d'amies, était venue de Québec en autobus pour participer à ce party, sans en avoir préalablement informé ses parents. Elle aurait avoué aux enquêteurs avoir consommé cinq shooters de téquila pendant le voyage.

Le lendemain de son retour à la maison, soit le 26 octobre 2014, la plaignante s'est rendue dans un hôpital pour y subir des examens. Les médecins auraient relevé chez elle la présence d'ecchymoses sur son corps, ainsi que des lésions traumatiques aux parties génitales.