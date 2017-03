Meilleurs délais au Québec pour certaines opérations

Les interventions se font en moyenne dans de meilleurs délais au Québec qu’ailleurs au pays pour le remplacement de hanche et de genou, pour une opération de la cataracte et pour la radiothérapie, selon un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) publié mardi.

De plus, la situation concernant les délais s’est améliorée dans la province de 2012 à 2016, alors qu’elle a généralement empiré ailleurs au Canada. Durant cette période, le pourcentage d’intervention en moins de 182 jours est passé de 79 % à 85 % pour le remplacement de la hanche, et de 76 % à 80 % pour celui du genou au Québec. Ces pourcentages sont meilleurs que les moyennes au pays qui étaient de 79 % pour la hanche et 73 % pour le genou en 2016.

En ce qui concerne la radiothérapie, le pourcentage d’intervention réalisée en 28 jours ou moins est resté le même à 98 % de 2012 à 2016 au Québec, tandis qu’il s’établissait à 97 % pour l’ensemble du Canada en 2016.

Seuls les délais pour les opérations de la cataracte ont régressé au Québec durant cette période, pour les données dont disposait l’ICIS. En 2012, 88 % des interventions dans ce domaine avaient été faites en moins de 112 jours dans la province, mais cela a diminué à 86 % en 2016. Toutefois, le Québec fait nettement mieux qu’ailleurs puisque la chute a été beaucoup plus brutale dans l’ensemble du pays, puisque seulement 73 % des opérations ont eu lieu dans les délais en 2016, alors que c’était 83 % en 2012.

L’ICIS n’était pas en mesure de comparer le Québec au reste du pays pour les délais concernant une fracture de la hanche.