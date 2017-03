Québec rend hommage à Janine Sutto

La classe politique à Québec a rendu hommage mardi à la grande dame du théâtre, Janine Sutto, décédée le matin même à l’âge de 95 ans.

«Elle a marqué la jeunesse, et même les années les plus récentes, pour des milliers et des milliers de Québécois», a souligné le premier ministre, Philippe Couillard, à son entrée au caucus libéral.

Le premier ministre a rappelé que les Québécois ont pu la voir régulièrement dans le cadre des «Beaux dimanches», de même que sur les planches lors de la première lecture publique de la pièce «Les Belles-sœurs» ou encore dans la série jeunesse «Le major Plum-Pouding».

Philippe Couillard s’est entretenu plutôt dans la matinée avec la fille de Janine Sutto, l’actrice Mireille Deyglun, ainsi qu’avec le conjoint de celle-ci, le journaliste Jean-François Lépine, afin de leur offrir ses «condoléances personnelles».

Le gouvernement du Québec offrira son soutien pour l’organisation des funérailles «privées et familiales» de l’actrice, a annoncé le premier ministre.

«Il n’est pas exclu du tout que je sois présent. En fait, j’aimerais être présent, en autant que le jour est compatible, mais on va tout faire pour qu’il soit compatible», a assuré Philippe Couillard.

Commémoration

Québec réfléchit maintenant à une commémoration permanente pour honorer la mémoire de Janine Sutto. «Clairement, il faut que ce soit quelque chose qui soit lié au milieu culturel, notamment au théâtre», a souligné le premier ministre.

Le ministre de la Culture, Luc Fortin, sera chargé de trouver la meilleure façon d’honorer sa mémoire.

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, a aussi salué la carrière de Janine Sutto, qui s’est étirée sur près de 75 ans.

«Ce qui est extraordinaire, avec Janine Sutto, c’était que, à la fois, elle pouvait faire de la comédie populaire, comme dans «Symphorien», et être complètement loufoque et accessible, et c’était une grande dame du théâtre, a-t-il commenté. Donc, elle avait une capacité d’habiter des personnages très différents.»

Absent de l’Assemblée nationale en raison du huis clos sur le budget, le chef de la CAQ, François Legault, a réagi par voie de communiqué. «Janine Sutto fait partie de ces êtres d’exception qui ont marqué à jamais l’histoire du Québec, a-t-il dit. Son talent, sa passion, son amour pour le Québec ont fait d’elle une pionnière de la télévision et du cinéma québécois. Sans l’apport de Janine Sutto, notre répertoire ne serait pas aussi riche aujourd’hui et ne ferait pas autant de jaloux à l’international!»