Rappel de biscuits de lactation en raison de la présence d’arachides

Un avis de rappel visant des biscuits de lactation de marque Booby Boons en raison de la présence non déclarée d’arachides a été étendu, mardi soir, à davantage de sortes de biscuits de l’entreprise Purposeful Excellence.

Le rappel, qui visait d’abord les biscuits aux pépites de chocolat Booby Boons (CUP 6 27843 52531 8), concerne désormais les biscuits à saveur de cacao et quinoa (CUP 6 27843 52526 4) et ceux à l’avoine et aux raisins secs (CUP 6 27843 52525 7).

Tous les biscuits visés ont été vendus dans des emballages de 168 grammes portant la date «meilleure avant MAR01/2018».

Les biscuits ont été vendus à la grandeur du Canada.

Les personnes allergiques aux arachides ne doivent pas consommer ces biscuits. Une réaction allergique associée à ce produit a été signalée, a précisé l’Agence canadienne d’inspection des aliments.