Rougeole: l'OMS appelle à la vaccination

Une épidémie de rougeole frappe l'Europe, depuis la France jusqu'à l'Ukraine, en raison d'une vaccination insuffisante, a averti mardi l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS a recensé «plus de 500 cas» en janvier dans sa région Europe, dont 474 concentrés dans sept pays: France, Italie, Suisse, Allemagne, Pologne, Roumanie et Ukraine.

L'Italie, où se sont déclarés plus de la moitié de ces cas (283), et la Roumanie, avec 17 morts depuis janvier 2016, sont les deux pays les plus touchés.

Cette «maladie virale grave extrêmement contagieuse», qui se manifeste par de la fièvre et des rougeurs, a causé plus de 134 000 morts dans le monde en 2015, principalement des enfants de moins de 5 ans.

Elle est pourtant simple à éviter, avec un vaccin «sûr et efficace». Malheureusement dans ces sept pays les plus touchés en Europe, le taux de vaccination reste inférieur au seuil de 95% estimé nécessaire pour éradiquer l'épidémie.

«Alors que l'on progressait de manière soutenue vers une élimination ces deux dernières années, il est particulièrement préoccupant de voir les cas de rougeole se multiplier en Europe», a déclaré la directrice Europe de l'OMS, Zsuzsanna Jakab.

«Afin d'empêcher la circulation du virus en cas d'importation, les autorités nationales devraient mettre tout en oeuvre pour atteindre et/ou maintenir au moins 95% de couverture par deux doses de vaccin antirougeole», a-t-elle ajouté.

Si dans les pays les plus pauvres du monde le coût du vaccin (aux alentours d'un euro) reste un obstacle, en Europe le problème est plutôt le scepticisme vis-à-vis des vaccins, d'après l'OMS.