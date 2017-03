Un des ados de Saint-Hyacinthe non responsable criminellement

L’un des deux adolescents qui ont comploté dans le but de tuer trois camarades et d’en violer une autre dans une école de Saint-Hyacinthe, celui âgé de 16 ans, a été déclaré non criminellement responsable pour troubles mentaux, cet après-midi.

Il devra demeurer à l'institut Pinel d’ici à ce qu’il soit éventuellement réévalué par la Commission d'examen des troubles mentaux.

La juge a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un acquittement. Le jeune souffre de graves problèmes mentaux.

Rappelons que les deux adolescents – l'autre avait 14 ans au moment des faits –, faisaient face à une kyrielle d’accusations.

Le funeste plan des deux jeunes a avorté en septembre dernier après que la mère du plus jeune des accusés eut alerté les autorités après avoir pris connaissance de conversations menaçantes sur Facebook.

Les jeunes accusés avaient tenté d’obtenir leur remise en liberté l’automne dernier, mais le tribunal avait refusé de leur accorder ce privilège, ordonnant la poursuite de leur détention pour la suite des procédures.