Un deuxième portrait-robot dévoilé par les autorités

Le portrait-robot du deuxième suspect dans l’enlèvement du président des restaurants Cora, le 8 mars, a été dévoilé mardi par la Sûreté du Québec.

Cet homme recherché est un blanc âgé d’environ 30 ans. Il a les yeux bruns et portait une barbe. Il mesure environ 1,82 m (6 pi) et il pèse entre 109 kg et 113 kg (240 lb et 250 lb).

La SQ avait déjà publié mardi dernier le portrait-robot du premier ravisseur de Nicholas Tsouflidis, président de la chaîne de restaurants Cora. Cet homme est toujours recherché.

gracieuseté, Sûreté du Québec

Au moins deux individus étaient entrés chez M. Tsouflidis, à Mirabel, vers 22 h, le 8 mars pour l’enlever. Conduisant une berline bleue, les suspects désiraient ainsi obtenir une rançon.

Ils l'auraient placé dans le coffre d’un véhicule et c’est de là que Nicholas Tsouflidis a réussi à contacter les autorités avec son cellulaire.

L’homme d’affaires de 44 ans avait finalement été retrouvé dans un fossé le lendemain matin à l’angle du boulevard Dagenais et de la montée Champagne à Laval.

«L’enquête tend à démontrer que la victime aurait été enlevée afin d’obtenir de l’argent en retour et que cet enlèvement ne serait pas lié au crime organisé», avait alors précisé la SQ par communiqué.

Aucune rançon n’aurait été versée.