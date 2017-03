Un homme accusé d'avoir violenté à répétition deux femmes devant la cour

Le procès de William Labranche, ce jeune homme qui aurait violenté et agressé sexuellement à répétition deux jeunes femmes au cours des dernières années, s’est poursuivi mardi à Trois-Rivières.

L’une des victimes alléguées a raconté son calvaire, mardi, en évoquant des années d'enfer passées auprès de l'accusé. Violences sexuelles, manipulation, domination; William Labranche lui aurait fait subir plusieurs humiliations au fil des ans.

Il s'agirait d'un autre cas de violence chez des jeunes. «Je dirais que c'est pire qu'avant parce que les jeunes n'ont comme plus de limites», a expliqué Robert Ayotte, qui travaille auprès des hommes violents pour l’organisme L'Accord Mauricie. Selon lui, la violence est de plus en plus extrême chez les jeunes.

William Labranche fait face à un total de 38 chefs d’accusation pour ses actes commis à l’encontre de ses deux anciennes partenaires de vie. Il est accusé notamment de voies de fait, d'agression sexuelle armée et d'avoir proféré des menaces.

Son procès devrait durer environ deux semaines.