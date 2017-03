Un méga projet de fonderie à Bécancour, sur les rails

La Société internationale métallique (SIM) a annoncé mardi que son étude de préfaisabilité pour son projet de fonderie a été concluante.

L'entreprise américaine compte établir dans le parc industriel de Bécancour une usine de transformation du fer. On y fabriquera ce qu'on appelle du «fer pré-réduit briqueté à chaud» pour approvisionner en métal de plus grande pureté les aciéries nord-américaines et européennes.

L'investissement projeté est de 1 milliard $ avec la création de 174 emplois.

Le projet est apparu dans le paysage de Bécancour, il y a deux ans. Le promoteur indique que son option d'achat sur un emplacement du parc industriel a été renouvelée et qu'il passe maintenant à la prochaine étape soit l'obtention des autorisations environnementales.

«Évidemment, la faisabilité du projet en terme de réalisation dépend encore de beaucoup de facteurs dont des approbations gouvernementales et du financement», a expliqué Andréan Gagné, la porte-parole de SIM.

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, est confiant quant à un dénouement positif. Il a rencontré, il y a quelques mois, le président de l'entreprise, Ethelbert Cooper.

«J'ai beaucoup de confiance parce que ces gens-là arrivaient avec ce qui d'habitude est considéré à la fin c'est à dire le financement, en nous disant nous autres on a le financement qui est là», a dit M. Dubois.

Autre élément encourageant; la compagnie annonce être sur le point d'embaucher le directeur d'usine. Il devrait être présenté d'ici quelques semaines.