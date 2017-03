1 jeune sur 10 obtiendra son diplôme sur la réserve

Le taux de décrochage scolaire est un fléau qui affecte certaines réserves autochtones, incluant celle d’Opitciwan, en Mauricie, où seulement 10 % des jeunes obtiendront un jour leur diplôme d’études secondaires.

«C'est difficile, on n’a pas beaucoup de réussite scolaire », a reconnu le chef, Christian Awashish.

Dès qu’ils atteignent l’âge de 18 ans, la plupart des étudiants vont quitter l’école et demander l’aide sociale.

«On a entre 50 et 60 jeunes qui vont avoir 18 ans cette année et, dans ce bassin, seulement cinq risquent de finir, un jour, leur secondaire 5», a ajouté le chef Awashish.

Sur la réserve, tout le monde doit trimer dur pour les convaincre de s'accrocher.

«Ici, il n'y a pas d'obligations légales les forçant à venir à l’école. Quand ils sont ici, on est content de les avoir. On essaie de faire en sorte que l'école soit plus qu'un lieu d'apprentissage... que ce soit un milieu de vie», a raconté l’enseignant d’anglais Éric Galarneau.

Des récompenses

Comme le taux d’absentéisme est élevé, on va même jusqu'à récompenser l'assiduité en offrant des activités spéciales à ceux qui assisteront à la majorité de leurs cours.

«Ça vaut la peine de tout essayer pour les motiver», a lancé sans hésitation la directrice de l’école primaire, Annie Chachai.

Des dizaines et des dizaines de milliers de dollars ont été investis pour décontaminer et rendre sécuritaire son école primaire aux prises avec de sérieux problèmes de moisissures.

Malgré tout, plusieurs enseignants disent y vivre les plus belles années de leur carrière.