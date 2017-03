15 millions $ pour un projet de recherche sur le Saint-Laurent

Le Réseau Québec maritime dont le siège social est à l'Université du Québec à Rimouski a reçu 15 millions de dollars du gouvernement provincial pour la réalisation d'un projet de recherche scientifique sur le fleuve Saint-Laurent, le projet Odyssée.

Il s'agit de l'une des subventions les plus importantes décernées à un projet de recherche à l'UQAR.

«C’est une superbe nouvelle! On se réjouit énormément du soutien qu’offre le gouvernement du Québec pour l’ensemble de la recherche dans le milieu maritime, c’est un signal très clair qu’on a besoin de science pour prendre des décisions éclairées», a affirmé Guillaume St-Onge, directeur du Réseau Québec maritime.

Il s’agit de retombées concrètes pour le milieu, comme le souligne le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.

«Si on améliore notre façon de gérer le Saint-Laurent, on parle de l’érosion des berges, on parle de tous les autres éléments qui peuvent menacer le Saint-Laurent, c’est bien évidemment positif pour construire l’avenir», a-t-il dit.