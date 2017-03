Bloc de glace contre le pare-brise: Lessard veut dédommager l’automobiliste

Le ministre des Transports, Laurent Lessard, assure que son ministère communiquera directement avec l’automobiliste qui a vu son pare-brise être fracassé par un morceau de glace qui s’est détaché de la structure du pont Pierre-Laporte de Québec, mardi.

«On a pris son nom et on va l’appeler. On ne va pas attendre qu’il nous appelle», a assuré M. Lessard.

«Il y a eu un bris de glace qui vient heurter sa voiture, [alors] on va prendre contact avec lui pour le dédommagement», a ajouté le ministre.

À savoir si les mesures mises en place pour déglacer le point étaient suffisantes au moment de l’accident, M. Lessard a simplement répondu aux journalistes: «Je laisse ça à votre jugement».

«Le bon geste»

De son côté, le député de la Coalition avenir Québec Éric Caire croit que M. Lessard «pose le bon geste» en s’assurant de contacter la victime de l’accident.

«Quand il fait ce qu’il doit faire, on va le reconnaître. Je pense qu’effectivement, on n’avait pas à attendre que le citoyen fasse quelque démarche que ce soit», a affirmé M. Caire.

«C’était clair que c’était la responsabilité du ministère des Transports de s’assurer que nos équipements soient sécuritaires et ils ne l’étaient visiblement pas», a-t-il ajouté.

Lors de l’impact, le conducteur a été blessé par les éclats de verre de son pare-brise. Il est tout de même parvenu à poursuivre sa route jusqu’à la station-service la plus près.

L’accident est survenu vers 12 h 15, mardi, en direction de Lévis.- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon