Bombardier, chef de file de l’aviation d’affaires

Bombardier est le chef de file de l’aviation d’affaires au monde. Ce secteur, une partie importante de l’économie canadienne, représente le tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Bombardier et les autres entreprises dans le domaine au pays réunissent 43 200 emplois, 750 millions $ en impôts et représentent 2,9 milliards $ pour ce qui est du produit intérieur brut (PIB).

«Ça apporte beaucoup de profits chez Bombardier, assure Mark Masluch, de la division Avions d’affaires. C'est une unité qui est en croissance du point de vue des services qu'on offre à l'aviation d'affaires. Et aussi, on est le chef de file dans l'industrie pour les livraisons.»

«Au Canada, on a plusieurs sociétés qui se servent des avions d'affaires pour faire du business au Canada et à l’international», affirme Rudy Toering, PDG de l’Association canadienne de l’aviation d’affaires.

L'aviation d'affaires au Canada paie aussi bien. Le salaire moyen est de 80 600 $, une rémunération 66% plus élevée que la moyenne au Canada. Du côté de la direction, pour l'exercice 2016, la rémunération des six plus hauts dirigeants de l'entreprise de Bombardier a bondi de 48% pour s'établir à 42,7 millions $.

«Pour les salaires, on regarde l'industrie et les pratiques à l'échelle internationale et Bombardier se retrouve au point médian des compagnies qui ont une même envergure», dit Mark Masluch.

Bombardier a récemment reçu une contribution remboursable de 372 millions $ d'Ottawa. Québec a lui aussi investi un milliard $ US dans la CSeries, les avions commerciaux.

Bombardier mène actuellement des tests sur son avion d'affaires, le Global 7000, un avion des plus rapides qui devrait permettre à Bombardier d'accélérer sa croissance.