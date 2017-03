Des déchets enfouis illégalement à Saint-Joseph-du-Lac?

Un agriculteur de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, près d'Oka, en Montérégie, a été ciblé par une intervention du ministère de l'Environnement du Québec à la suite de plaintes concernant l'enfouissement illégal allégué de déchets sur sa propriété, a appris TVA Nouvelles.

Le Ministère confirme avoir mené une intervention en février dernier, mais refuse d'expliquer les motifs de l'enquête. Des échantillons prélevés sur la propriété du rang du Domaine sont toujours sous analyse.

Un citoyen qui préfère garder l'anonymat a contacté TVA Nouvelles. Il allègue que de nombreux voyages de déchets ont été enfouis sur la terre de Jean-Charles Legault, ce que ce dernier nie catégoriquement.

M. Legault affirme qu’il s’agit de fausses allégations et laisse entendre qu'il y aura des recours de sa part en temps et lieu contre ses détracteurs. Il explique avoir retiré des déchets sur sa propriété.

À une certaine époque, souligne-t-il, c'était chose courante pour les agriculteurs d'enfouir des déchets sur leur propriété. Enfin, il dit effectuer des travaux de remblayage pour l'aménagement éventuel d'un héliport.

Pour sa part, la députée caquiste de Mirabel, Sylvie D'Amours, demande au ministre de l'Environnement de prioriser ce dossier.

«Ce sont nos terres agricoles, c’est notre garde-manger québécois, soutient Mme D’Amours. Je pense que le ministère de l’Agriculture doit prendre [le dossier] en mains, et le ministère de l’Environnement être sur le terrain pour voir ce qui se passe. Car les citoyens aux alentours de ces fermes agricoles sont inquiets et ont peur pour leur eau. Ces gens ont des puits, et si l’eau est contaminée par les sols, que va-t-on faire pour alimenter l’eau de ces gens-là.»