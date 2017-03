Des étudiants développent une cure contre le lendemain de veille

Est-ce que le temps des maux de bloc après une soirée un peu trop arrosée est enfin arrivé? C'est du moins ce sur quoi travaillent deux étudiants de l'université américaine Yale qui disent avoir inventé une cure contre le lendemain de veille.

Liam McClintock et Margaret Morse croient avoir trouvé le remède parfait pour se remettre d'avoir trop bu qu'ils ont développé dans leur appartement.

«J'aime beaucoup les suppléments alors je prends beaucoup de suppléments alimentaires. Et j'ai essayé d'en trouver un qui aiderait à éliminer le lendemain de veille et rien ne fonctionnait vraiment», raconte le jeune homme.

Avec Margaret, spécialisée dans la biologie moléculaire, ils se sont intéressés aux causes du lendemain de veille.

«Il y a une accumulation acétaldéhyde. Il y a une perte de vitamine et d'électrolyte. Il a un rebond de glutamine et un trouble immunologique», explique Margaret.

Ils ont donc créé SunUp, un mélange en poudre qui a le goût d'agrumes et qui contient des nutriments et des vitamines et que l'on doit prendre avant une soirée alcoolisée.

«C'est une poudre qu'il faut prendre avant de boire et ça aide le foie à vivre avec le stress qu'on lui impose lorsqu'on boit», explique Liam.

Les deux étudiants qui ont vendu leur produit sur Internet via le site IndieGoGo disent que les résultats semblent prometteurs. Assez pour qu'une pharmaceutique s'intéresse à leur produit.

Le produit devrait être disponible sur les tablettes dès avril.