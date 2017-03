Des patients exposés au VIH chez un dentiste

L’Agence albertaine de la santé (AHS) a lancé un avis de recherche, mardi, afin de retrouver les clients d’un cabinet de dentiste qui pourrait avoir été infecté par divers virus, dont le VIH et les hépatites B et C.

«Pour prévenir la propagation d’infection d’une personne à l’autre, l’équipement utilisé lors d’examens dentaires doit être nettoyé, désinfecté et stérilisé, a rappelé la docteure Judy MacDonald, de l’AHS, dans un communiqué. «Ce centre dentaire en milieu résidentiel opérant sans licence n’avait pas les processus de stérilisation nécessaires en place».

Le 21 mars dernier, l’organisme provincial a procédé à la fermeture du cabinet dentaire qui était située dans un quartier résidentiel de Calgary, au 20 Somervale Close S.W.

L’AHS souhaite maintenant que tous les clients ayant fréquenté ce centre dentaire ou ayant été traité par la dentiste Natalia Prohkin effectuent des tests de dépistage, afin de s’assurer qu’ils n’ont pas contracté de virus comme celui du sida.

Les clients inquiets pour leur santé peuvent contacter le 811, a précisé l’Agence.