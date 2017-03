Des règles de justice ou d'équité bafouées par le ministère?

À la suite de l’histoire des deux fonctionnaires qui avaient laissé entendre que la consanguinité était fréquente au Saguenay–Lac-Saint-Jean, un document obtenu par TVA Nouvelles suscite aujourd’hui plusieurs questions sur les façons de faire du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

Jacques Castonguay et sa cousine Isabelle Sauvé ont sursauté en juin dernier lorsque le MTESS leur a réclamé plusieurs dizaines de milliers de dollars sous prétexte qu'ils vivaient en couple. L'argument des deux fonctionnaires était que la consanguinité est une chose normale au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay, un organisme de défense des droits des sans-emploi, ils ne sont pas les seuls à avoir subi un traitement inéquitable de la part de l'État.

L'organisme a répertorié des exemples dont il a été témoin, où les principales règles de justice et d'équité auraient été bafouées par le service de révision du ministère.

On peut notamment lire dans ce document qu’en 2015, le représentant de L.A.S.T.U.S.E. a demandé à obtenir des documents nécessaires pour bien défendre une cliente. Ce dernier a également signalé au service de révision qu'il serait absent durant trois semaines.

Or, à son retour, il a appris qu'une décision avait déjà été rendue, avant même qu'il ne reçoive les documents et sans qu'il y ait d'audience. Selon l’organisme, la dame n’a pas bénéficié d'une justice pleine et entière, puisqu’elle n'a pas pu se faire entendre.

Par ailleurs, L.A.S.T.U.S.E. raconte aussi l’histoire d’un homme atteint de cécité qui, lors d’une audience, a démontré avec preuves qu'il ne vivait pas en couple, mais qu'une dame était rémunérée pour faire le ménage chez lui et pour l'assister. Toutefois, ces éléments n’auraient pas été pris en compte, bien que les décisions doivent être fondées sur la preuve soumise à l'audience.

L'histoire des Sauvé-Castonguay, qui figure aussi dans ce document, est quant à elle qualifiée de «cas de partialité et de préjugé flagrant» par L.A.S.T.U.S.E.

Le coordonnateur de l'organisme présentera officiellement ce document la semaine prochaine et fera pression dans l'espoir que le service de révision du ministère soit remplacé par une autre instance.