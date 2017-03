InnuRassemble 2017: rapprocher les peuples en musique

À travers la musique, la 6e édition d’InnuRassemble, qui se déroule du 27 au 30 mars à Baie-Comeau et Pessamit, a permis à de jeunes Innus et Blancs de faire connaissance.

Cette année, l’auteur-compositeur-interprète Florant Vollant a amené sa guitare et son vieil acolyte Réjean Bouchard.

Après avoir brisé la glace, le chanteur a demandé aux élèves de l’accompagner le temps d’une chanson traditionnelle innue. Une expérience inoubliable, ont confié des étudiants.

Florant Vollant a accepté de faire partie d’InnuRassemble justement pour ce partage avec l’autre.

Le chanteur innu Shauit a aussi utilisé la musique pour captiver son auditoire et faire passer son message.

De plus en plus incontournable dans le paysage culturel de la Manicouagan, le festival InnuRassemble permet de rapprocher Blancs et Innus par le biais des arts et de l’éducation.