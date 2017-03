La pénurie de préposés aux bénéficiaires se poursuit à Drummondville

Les préposés aux bénéficiaires et les représentants du syndicat du centre d'hébergement Frederick-George-Hériot, à Drummondville, ont manifesté devant l’établissement contre les pénuries de personnel, mercredi.

Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies pour lancer un message: ils n'en peuvent plus du manque de personnel récurrent. Chaque jour, les employés doivent mettre les bouchées doubles en raison des absences. Ils se retrouvent ainsi en surcharge de travail.

«Ce n'est pas d'hier. Ça a toujours été comme ça, mais là, ça empire!» a déploré Diane Gagné, préposée aux bénéficiaires depuis 40 ans.

«On se dépêche, on fait des choses pour lesquelles on prendrait normalement plus de temps. Moi, je suis préposée parce que j'aime prendre soin de mes patients, mais là, j'ai moins le temps de le faire», a raconté Charlène Duff, préposée aux bénéficiaires.

«Ça me fait de la peine de voir ça, qu'une personne humaine à la fin de sa vie, elle n'ait pas tous les soins qu'elle devrait avoir», a souligné le fils d'un résident, Jean-Guy Moreau.

Le syndicat dit avoir une solution pour contrer la pénurie de préposés aux bénéficiaires sur le territoire de Drummondville. Il souhaite la création de 20 nouveaux postes à temps complet, dont la création se ferait à partir de postes à temps partiel actuellement vacants.

«On a 70 % des gens qui sont à temps partiel. Prenons les postes nécessaires à temps partiel, et affichons-les à temps plein. Ils compléteront leurs semaines par la liste de rappel, mais en ayant un statut de temps complet. [...] Il n'y a aucun coût relié à ça. Au contraire, on s'assure une stabilité», a expliqué Réal Lauzière, le président du syndicat de la santé et des services sociaux de Drummondville-CSN.

Les représentants syndicaux sont convaincus que cette mesure pourrait régler la problématique, et ce, en moins d'un mois.

Le syndicat a invité la haute direction du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec à s’asseoir à la table des négociations d'ici 24 heures.

«Ça n'est pas une question uniquement de 24 heures, mais on veut travailler avec nos partenaires syndicaux à long terme. Donc, oui, c'est une avenue de solution qui peut être intéressante et qu'on doit analyser au niveau de nos structures de poste. Mais déjà, il faut savoir que nos employés sont "cédulés" à la hauteur de leurs disponibilités. Il faut trouver d'autres solutions complémentaires, je ne crois pas que ce soit une solution unique», a répliqué Mathieu Desjardins, directeur adjoint, attraction, rétention et développement des talents au CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec.