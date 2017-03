Au lendemain des révélations de l’émission «J.E.», la question du nombre de policiers présents à l’aéroport de Montréal continue de se poser.

En effet, alors que la superficie de Montréal-Trudeau a triplé en 20 ans et que de nombreux attentats ont touché des aéroports dans le monde, le nombre de policiers présents, lui, a diminué.

Jusqu'en 1998, c'est la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui assurait la sécurité au quotidien dans les aéroports canadiens. A cette époque, il y avait 15 policiers fédéraux armés, de jour comme de nuit.

En 2017, l'émission «J.E.» a appris qu'il n'y en a que six du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dont les rôles se résument à surveiller d'abord la zone des douanes américaines, puis les points de fouille.

Il ne reste donc qu'au maximum deux à trois policiers armés pour intervenir en cas de problème.

L'émission «J.E.» a appris de bonne source qu'ADM aimerait bien avoir plus de policiers pour patrouiller ses installations et croit aussi qu'elle paie déjà assez de taxes à la Ville de Montréal pour que les effectifs en surplus lui soient fournis gratuitement.

«La vraie question est de savoir: est-ce qu'on a assez de policiers sur notre territoire pour couvrir l'ensemble du travail qui est celui du Service de police de la Ville de Montréal? Vous savez, si on parle de l'aéroport Montréal-Trudeau, on a fait des choix au niveau du déploiement des différentes agences», explique l’assistant-directeur du SPVM

«C'est un choix qui est différent peut-être des agences ailleurs au Canada, mais c'est un choix qui fonctionne bien.»

Le SPVM affirme par ailleurs qu'il est en mesure d'assurer la sécurité armée à Montréal-Trudeau et assure aussi que même si l'unité d'intervention tactique est à 25 kilomètres de l'aéroport, les agents des postes avoisinants peuvent intervenir dans les minutes suivant une situation d'urgence.

Pas de redéploiement selon Québec et Ottawa

Tant au fédéral qu’au provincial, on assure surveiller la situation de près et l’adapter au besoin.

Cependant, les deux gouvernements assurent que les effectifs policiers sont suffisants à l’aéroport Montréal-Trudeau.

«Il y a des enjeux très sérieux qui ont été soulevés. Les policiers sont sur place et je me suis assuré qu'ils étaient bien au fait et qu'ils suivaient de près la situation», a affirmé le ministre provincial de la Sécurité publique, Martin Coiteux.

M. Coiteux a interpellé le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, à ce sujet.

«Je peux vous dire qu'on est confortables avec le niveau de sécurité. On l'évalue constamment et on l'ajustera si on a besoin de le faire», a-t-il dit.