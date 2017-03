Le MTQ à la recherche de homards sur la Côte-Nord

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) va dépenser entre 1 et 5 millions $ sur deux ans pour la recherche de sites fréquentés par les homards sur la Côte-Nord, en vue d’éventuels travaux routiers.

Ces recherches seront effectuées le long du littoral nord-côtier et au large de l’île d’Anticosti.

Cette dépense peut sembler étonnante en provenance du MTQ, mais le ministère a expliqué ne pas avoir le choix d’effectuer ces travaux de recherche pour respecter une loi fédérale lorsque des travaux routiers se font à proximité du littoral.

«Lorsqu’on effectue des travaux à proximité des berges pour contrer l’érosion sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord, on empiète sur l’habitat du poisson et du homard, a affirmé Sarah Gaudreault, porte-parole pour le MTQ. On doit donc compenser, selon Pêches et Océans Canada, par des récifs multi générationnels pour l’habitat du homard. C’est une pratique courante.»

Le MTQ n’est pas en mesure de préciser le nombre de chantiers routiers de la Côte-Nord pour lesquels cette obligation de la loi sur les pêches s’applique. Aucune information n’est disponible non plus sur l’ampleur des travaux compensatoires qui devront être réalisés en raison d’interventions du MTQ près du littoral nord-côtier au cours des prochaines années.

Le maire de Blanc-Sablon, Armand Joncas, a remis en question la loi fédérale et ne croit pas que le homard puisse être affecté par des travaux routiers. Selon lui, la réalisation d’études sur le homard par le MTQ représente de l’argent dépensé inutilement qui devrait plutôt être consacré au prolongement de la route 138 vers son village.

«Cet argent serait plus utile sur la construction de la route 138 qu’à essayer de créer un habitat pour le homard. Le homard, c’est comme pour n’importe quelle espèce. Quand son habitat est détruit un peu, il va s’en faire un autre»

Le phénomène d’érosion des berges, qui risque d’être amplifié par les changements climatiques, entraîne des coûts de plus en plus importants pour le MTQ, les municipalités et les citoyens.