Les nommés de huit catégories sont connus

Gino Chouinard, Pierre Bruneau et Éric Salvail pourraient bien répéter leur exploit de l’an dernier en savourant la victoire au 32e Gala Artis, qui sera diffusé le 14 mai à TVA.

Sans surprise, les animateurs de «Salut, bonjour!», «TVA Nouvelles» et «En mode Salvail» font partie des nommés des huit premières catégories dévoilées mardi et mercredi.

Chouchou des jeunes, Sarah-Jeanne Labrosse pourrait aussi mettre la main sur un trophée, comme elle l’a fait en 2016.

La lutte s’annonce toutefois particulièrement serrée dans les catégories liées aux séries dramatiques annuelles et saisonnières.Marc-André Grondin - vedette de «L’imposteur» - devra être préféré à Éric Bruneau, Alexandre Goyette, Charles Lafortune et Vincent Leclerc s’il souhaite transformer sa première nomination en trophée dans la catégorie des œuvres annuelles.

Du côté féminin, la bataille est loin d’être gagnée pour la populaire Guylaine Tremblay - alias Marie Lamontagne dans «Unité 9». En plus des codétenues Ève Landry et Céline Bonnier (aussi brillante dans «L’heure bleue»), elle a Sophie Lorain et Magalie Lépine-Blondeau comme adversaires.

Maintes fois récompensé, Guy Nadon - tête d’affiche d’«O’» - sera quant à lui forcé d’éviter les vagues «District 31» et «Unité 9» pour garnir sa riche collection de prix avec un honneur dans la catégorie des productions saisonnières.

Impossible également de prédire quelle femme ressortira gagnante dans cette catégorie. Forte d’une première nomination en carrière, Maude Guérin ne peut qu’espérer que sa prestation dans «Feux» ait retenu davantage l’attention que celles des grosses pointures de la télé Mélissa Désormeaux-Poulin, Sarah-Jeanne Labrosse, Fanny Mallette et Karine Vanasse.

D’autres finalistes du Gala Artis seront dévoilés jusqu’à vendredi.

Encore cette année, l’événement récompensant les vedettes du petit écran québécois sera animé par Guy Jodoin.

Voici les finalistes du 32e Gala Artis des huit premières catégories

Animateur/animatrice de bulletins de nouvelles

Pierre Bruneau («TVA Nouvelles»)

Céline Galipeau («Le Téléjournal»)

Pascale Nadeau («Le Téléjournal»)

Patrice Roy («En direct avec Patrice Roy», «Le Téléjournal»)

Sophie Thibault («TVA Nouvelles»)

Rôle masculin séries dramatiques annuelles

Mathieu Baron («Unité 9»)

Luc Guérin («Unité 9»)

Guy Nadon («O’»)

Vincent-Guillaume Otis («District 31»)

Gildor Roy («District 31»)

Rôle féminin séries dramatiques annuelles

Céline Bonnier («L’heure bleue», «Unité 9»)

Ève Landry («Unité 9»)

Magalie Lépine-Blondeau («District 31»)

Sophie Lorain («Au secours de Béatrice»)

Guylaine Tremblay («Unité 9»)

Artiste d’émissions jeunesse

Stephane Bellavance («Arrange-toi avec ça»)

Mehdi Bousaidan («Med»)

Yan England («L’appart du 5e»)

Sarah-Jeanne Labrosse («L’appart du 5e», «Le chalet»)

Phil Roy («ALT (actualité légèrement tordue)», «ALT 2016: on ferme l’année», «Code G.»)

Rôle masculin / séries dramatiques saisonnières

Éric Bruneau («Blue Moon», «Mensonges», «Prémonitions»)

Alexandre Goyette («Feux»)

Marc-André Grondin («L’imposteur»)

Charles Lafortune («Karl & Max»)

Vincent Leclerc («Les pays d’en haut»)

Rôle féminin / séries dramatiques saisonnières

Mélissa Désormeaux-Poulin («Mensonges», «Ruptures»)

Maude Guérin («Feux»)

Sarah-Jeanne Labrosse («Les pays d’en haut»)

Fanny Mallette («Feux», «Mensonges»)

Karine Vanasse («Blue Moon»)

Animateur/animatrice de magazines culturels et talk-shows

Guy A. Lepage («Tout le monde en parle»)

Julie Bélanger («Ça finit bien la semaine»)

Pénélope McQuade («Les échangistes»)

André Robitaille («Les enfants de la télé»)

Éric Salvail («En mode Salvail»)

Animateur/animatrice d’émissions de services

Marie-Claude Barrette («Deux filles le matin», «Virages»)

Gino Chouinard («Salut, bonjour!»)

Johane Despins («L’épicerie«)

Marina Orsini («Deuxième chance», «Marina Orsini»)

André Robitaille («Entrée principale»)