Les vétérinaires canadiens s’opposent désormais au dégriffage des chats

L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) s’est positionnée fermement contre le dégriffage des chats, mercredi, afin d’envoyer un signal clair contre cette pratique, à la fois aux vétérinaires et aux propriétaires de félins.

Afin de mieux faire réaliser au grand public ce qu’implique l’onychectomie ou dégriffage, l’ACMV parle désormais d’«amputation partielle des doigts des félidés domestiques».

La dernière mise à jour de la position de l’Association sur ce sujet remontait à 2011. «Une recherche importante a été effectuée depuis la dernière fois que nous avons examiné cet énoncé de position et il est évident que les félidés souffrent inutilement lorsqu’ils subissent cette chirurgie non urgente», a souligné le Dr Troy Bourque, président de l’ACMV, dans un communiqué.

D’un point de vue éthique, l’organisme estime que le dégriffage non thérapeutique «est inacceptable, car il n’offre aucun avantage aux félidés et l’absence de données scientifiques ne permet pas de prédire la probabilité d’effets secondaires négatifs à long terme sur le comportement et la physiologie.»

Dans la version détaillée de la prise de position, l’ACMV explique que l’amputation de la troisième phalange des chats entraîne une douleur aiguë à court terme et peut causer des douleurs chroniques.

L’Association souligne aussi qu’une étude menée récemment auprès de chats suivis six mois après l’opération n’a pas permis de déceler de différence significative entre les chats dégriffés et ceux qui n’ont pas subi cette chirurgie. L’ACMV remarque toutefois que l’étude a porté seulement sur des cas où l’opération a été réussie, sans complication.

Les vétérinaires recommandent aux propriétaires de chats de se tourner vers des mesures alternatives au dégriffage, comme des protecteurs artificiels, des répulsifs pour protéger les meubles et la coupe régulière des griffes.

Le dégriffage est interdit dans certains pays européens, ainsi qu’en Australie. Au Canada, aucune loi ne régit cette pratique, mais les vétérinaires peuvent refuser de pratiquer l’opération.