En réaction à la diffusion du reportage de «J.E.» sur les failles dans la sécurité de l’aéroport Montréal-Trudeau, les voyageurs rencontrés par TVA Nouvelles ont dit ressentir un peu d’inquiétude, mais ne remettront pas en question leur choix de prendre l’avion.

«C’est sûr qu’on est un peu inquiet, mais on ne s’empêchera pas de partir, a affirmé une voyageuse à TVA Nouvelles. Je pense que les gens font tout ce qu’il faut pour assurer notre sécurité.»

Des gens qui prennent l’avion régulièrement n’ont pas remis en doute le nombre de policiers armés sur place.

«Je prends l’avion ici deux fois par année pour aller en Floride et je n’ai pas de problème», a ajouté une autre personne interrogée.

Notamment, «J.E.» révélait mardi que des gens radicalisés ou en voie de le devenir ont été employés à l’aéroport Montréal-Trudeau.

«J’ai vu l’émission, c’est sûr que c’est inquiétant, mais partout où on voyage on se sent en sécurité», a résumé un homme arrivant à l’aéroport.

Les policiers rencontrés à l’aéroport ont affirmé que les choses continuaient normalement à la suite du reportage.

Pas moins de 16 millions de voyageurs transitent par cet aéroport par année.