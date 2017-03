L'ex-premier ministre Valls votera Macron

Nouveau rebondissement dans la campagne présidentielle française, l'ex-premier ministre du quinquennat socialiste Manuel Valls a annoncé mercredi qu'il voterait pour le centriste Emmanuel Macron face au «risque de victoire» de l'extrême droite, tournant le dos au candidat de son propre camp.

«Je prends mes responsabilités (...) parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République», a affirmé le finaliste malheureux de la primaire socialiste sur BFMTV, alors que les sondages prédisent pour l'heure un face-à-face entre Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, le 7 mai.

M. Valls, premier ministre social-libéral du président François Hollande de 2014 à 2016, a expliqué sa décision «face à la crise de la gauche et la marginalisation de notre candidat Benoît Hamon», vainqueur de la primaire socialiste désormais en cinquième position dans les sondages, et "face à l'effondrement moral de la candidature de François Fillon", le candidat de la droite empêtré dans les affaires judiciaires.

L'épouse du candidat conservateur, Penelope Fillon a été inculpée à son tour mardi soir pour «complicité et recel de détournement de fonds publics», «complicité et recel d'abus de biens sociaux» et «recel d'escroquerie aggravée». Elle est soupçonnée d'avoir bénéficié avec deux de ses enfants d'emplois fictifs à l'Assemblée nationale de 1986 à 2013. François Fillon a lui-même été inculpé mi-mars notamment pour détournement de fonds publics.

Parti favori dans la campagne, M. Fillon a chuté à la troisième place des intentions de vote, malgré ses efforts pour dépasser l'effet désastreux des révélations sur les emplois fictifs présumés financés par des centaines de milliers d'euros d'argent public.

Après le ralliement du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, le soutien de Manuel Valls renforce le candidat centriste. À 39 ans, l'ex-ministre de l'Économie de François Hollande, positionné au centre, attire les foules dans ses meetings et accumule des soutiens à gauche comme à droite de l'échiquier politique.

Soucieux de ne pas apparaître comme l'héritier d'un quinquennat socialiste impopulaire, M. Macron a prudemment "remercié" M. Valls de son soutien sur la radio Europe 1, tout en assurant qu'il serait "le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques".

Sa porte-parole Laurence Haïm a souligné que M. Macron "ne gouvernerait pas" avec M. Valls.

Le soutien de M. Valls à Emmanuel Macron est un coup dur supplémentaire pour Benoît Hamon, tenant de l'aile gauche du PS, qui plafonne dans les derniers sondages aux alentours de 10 à 11%, derrière le chef de file de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon.

Le candidat socialiste avait anticipé cette annonce dès dimanche, en dénonçant à l'avance un «ralliement» à M. Macron en forme de tentative de «mise à mort».

Plusieurs figures du PS ont également fustigé la prise de position de l'ex-Premier ministre, qualifiée tour à tour mercredi de «tentative de sabotage» et de "comportement minable".

«Qui a fait le choix de ne pas occuper une position centrale après la primaire, de ne pas rassembler toute la gauche progressiste?», a répliqué Manuel Valls, en confirmant l'existence d'une fracture au sein du parti socialiste, «déchiré entre deux candidatures», celle de MM. Hamon et Macron. «Ce ne sera plus comme avant (...) Il faudra une clarification, un dépassement», a-t-il ajouté.

La crise de la gauche brouille encore une campagne empoisonnée par les affaires. François Fillon «a pris en otage sa famille politique (...), il a pris en otage cette campagne», où «il est difficile d'imposer des débats de fonds», a regretté M. Valls.

La candidate de l'extrême droite Marine Le Pen est visée par des enquêtes également pour des soupçons d'emplois fictifs, mais au Parlement européen, et d'éventuelles fraudes sur le financement de campagnes électorales de son parti. Mais selon elle «c'est du vent», comme elle l'a dit lors d'un débat télévisé mardi soir en accusant les «méthodes de voyou» de la presse et en soulignant que «les Français sont lassés des affaires».

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a démissionné le 21 mars au lendemain de révélations sur des emplois à l'Assemblée octroyés à ses filles adolescentes. Il a été entendu mardi par la police.