Saisie de drogue et sept arrestations à Laval

Sept hommes font face à plusieurs accusations, dont trafic et possession dans le but de trafic concernant la frappe antidrogue qui s’est tenue à Laval, mardi.

Selon le bilan de l’opération publié mercredi, les individus, âgés entre 20 et 60 ans «ont été arrêtés et accusé de trafic, de possession dans le but de trafic, de possession simple, d’entreposage négligent d’une arme à feu et de bris de condition».

Geneviève Major, porte-parole à la police de Laval, a souligné qu’un des hommes a été pris en charge par les services d’Immigration Canada.

Au total, 25 policiers ont mené cette opération antidrogue initiée dans le cadre d’une enquête lancée en octobre dernier. Le Bistro bar Patriote, situé sur le boulevard Saint-Elzéar Ouest, ainsi qu’une résidence du secteur de Vimont ont été visés par les perquisitions. Et selon la police, ce n’était pas de la première fois.

Outre les arrestations, la police a saisi près de 10 000 $ en argent, une arme longue, mais également plus de 100 g de cocaïne (valeur de 10 000 $) et plus de 2,5 kg de cannabis, d’une valeur de 10 800 $.