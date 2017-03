Scarlett Johansson en politique?

L’actrice Scarlett Johansson est devenue un véritable soutien pour les droits des femmes dernièrement et s’est publiquement adressée aux manifestants à l’occasion de la Marche des femmes qui a eu lieu à Washington, en janvier.

Elle demandait à ce que le président américain Donald Trump soutienne les questions de santé pour les femmes telles que le financement du planning familial, et a révélé avoir utilisé les services de l’association quand elle avait 15 ans.

Scarlett Johansson est la mère de Rose qu’elle a eue avec son mari Romain Dauriac, dont elle s’est séparée. Elle reconnaît qu’elle adorerait pousser sa passion pour la politique un peu plus loin, mais seulement d’ici quelques années.

«J’ai toujours été intéressée par la vie politique locale, a-t-elle confié dans l’émission Good Morning America. Actuellement, je pense qu’avec ma fille et le chemin que prend ma carrière... Ce n’est juste pas le bon moment, mais un jour, peut-être quand ma fille sera plus âgée et que j’aurai l’occasion de me concentrer là-dessus, je pense que ça pourrait être intéressant».

En attendant, l’actrice n’hésite pas à dire ce qu’elle pense, quitte à perdre quelques admirateurs au passage.

«Je n’ai pas peur de dire que ce que je ressens, je n'ai pas peur de faire face aux critiques ou que certaines personnes ne m’aiment pas, a-t-elle expliqué. Ce que je veux dire c’est que, si se battre pour les droits des femmes signifie que certaines personnes n’achèteront pas un ticket pour aller voir Ghost in the Shell, alors ça me va.»

Scarlett Johansson n’est pas la seule célébrité à émettre un intérêt pour la politique à plein temps. En novembre dernier, l’ancien lutteur devenu acteur, Dwayne Johnson, a confessé qu’il « n’écarterait pas » une éventuelle candidature à la présidence des États-Unis, tandis que le rappeur Kanye West avait également fait part précédemment de son intention de se présenter pour les élections présidentielles de 2020.