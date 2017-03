The Who, Gorillaz et Nick Jonas au Festival d'été de Québec

Gorillaz et les vétérans The Who s'ajoutent à la programmation du 50e anniversaire du Festival d'été de Québec.

Le concert des Who sera présenté en exclusivité canadienne. «La première et fort possiblement la dernière fois à Québec, et peut-être au Canada. On va faire parler de nous à l'internationale avec ça», a dit le directeur de la programmation, Louis Bellavance.

La programmation des plaines d'Abraham est donc complète avec Isabelle Boulay, Kendrick Lamar, Lady Antebellum, Flume, Les Cowboys fringants, Metallica, Muse, P!nk et les Backstreet Boys.

Nick Jonas fait aussi partie des noms qui s'ajoutent à la programmation.

Selon le directeur de la programmation Louis Bellavance, il y a tellement de gros noms qu'il sera impossible de sortir une affiche qui satisferait tous les artistes présents, une première dans l'histoire du festival.

Pour la programmation complète: http://www.infofestival.com/Programmation/Horaire-des-spectacles