Un climat de «punition» au Collège militaire royal du Canada

Le grave climat de «punition» qui règne dans l’une des plus importantes écoles militaires du pays est parfois plus stressant que l’armée, souligne un inquiétant rapport d’experts, qui y ont fait un audit approfondi à la suite de nombreux suicides présumés d’étudiants, dont deux Québécois.

«Les reproches envers le leadership et la culture punitive au Collège militaire royal canadien (CMRC, à Kingston, Ontario) sont très inquiétants et il va y avoir des changements [...] Oui, ces jeunes sont des officiers-cadets, mais ils ne sont pas des prisonniers», a déclaré le général Jonathan Vance, le commandant en chef des Forces armées canadiennes.

«Nous allons redonner du temps aux cadets pour qu’ils puissent relaxer et profiter véritablement de leurs temps libres [...] Il y aura une nouvelle stratégie de prévention de suicide et davantage de services et de personnel médical sur le campus», a-t-il dit en entrevue.

Celui-ci réagissait à un rapport indépendant sur le climat, l’environnement et la culture au CMRC qu’il a commandé à la suite d’une série de quatre décès soudains d’élèves en l’espace de quatre mois. Les circonstances entourant les quatre morts sont toujours sous enquête par les forces armées, mais la thèse principale est celle du suicide.

Culture «punitive»

Dans le document fort exhaustif de plus de 200 pages, les huit experts ont rapporté les propos de plus de 400 membres de l’institution qui forme les futurs officiers de l’armée tout en leur donnant un diplôme universitaire, dont 200 cadets-officiers adultes.

Selon leurs recherches, le moral chez les jeunes est «moyen à bon», mais plusieurs étudiants ont dénoncé une «culture punitive» au collège qui leur impose un stress constant, ainsi que de sérieux problèmes avec la direction. Bon nombre d’entre eux se tournent ensuite vers l’alcool pour se soulager.

«Plus de la moitié des cadets-officiers interrogés ont souligné les difficultés rencontrées avec le leadership [...] Ils ont dénoncé l’inexpérience, l'inefficacité, l'inaccessibilité, le manque de respect et les attitudes généralement mauvaises [de certains supérieurs]», écrivent les auteurs.

«Il y a très peu de temps personnel pour se détendre. Nous avons toujours le couteau sur la gorge et nous sommes scrutés à la loupe», a témoigné une personne anonyme, dont les propos sont repris dans le rapport.

Changements immédiats

Au final, le rapport émet plus de 70 recommandations, que le Général Vance compte accepter dans leur ensemble.

Celui-ci se dit d’ailleurs fortement touché par les propos de plusieurs cadets, et a décidé non seulement de revoir en profondeur l’ensemble du programme au CMRC, mais aussi de reprendre le contrôle direct des trois principales écoles militaires du pays.

«Nous voulons motiver nos gens. Dans les forces armées, nous sommes plus axés vers la carotte que vers le bâton. Nous voulons rarement utiliser le bâton. Mais au Collège militaire royal du Canada (CMRC), nous avons besoin de moins de bâton», a dit le général.

Celui-ci s’est tout de même dit soulagé du fait que le rapport ait souligné qu’il n’y avait pas de problèmes «systémiques» de santé mentale ou de comportement sexuels inappropriés à l’école.