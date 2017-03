Un deuxième candidat à la mairie de Rimouski

Un deuxième candidat s'est officiellement présenté dans la course à la mairie de la Ville de Rimouski. Il s'agit de Frédéric Rioux qui avait déjà annoncé ses intentions en 2016.

L'homme d'affaires de 37 ans, qui possède une entreprise dans le domaine de l'inspection des bâtiments, est impliqué depuis quelques années au sein de la Coalition Avenir Québec.

S’il est élu, Frédéric Rioux entend abaisser les taxes municipales, redonner la gratuité des stationnements au centre-ville et ramener la Sûreté municipale.

«C’est offrir aux citoyens ce qu’ils demandent. Je veux ramener la Sûreté municipale pour aller chercher des économies de coûts, on parle d’économie d’au-delà de 4 millions $. Présentement, on paye 8 millions $ pour la Sûreté du Québec, si on majore à 50 000 habitants, on va se retrouver avec une facture salée de 9,2 millions $», a dit Frédéric Rioux.