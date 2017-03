«Ce n'est pas du bétail, ce sont des humains dont on parle»

La situation précaire d'un CHSLD de Waterloo, qui doit fermer la moitié de ses lits par manque de financement, continue d'inquiéter.

À six semaines de la fermeture, Québec tend une oreille aux proches de plusieurs bénéficiaires révoltés par la situation.

«Ce n'est pas du bétail, ce sont des humains de qui on parle. Je ne veux pas que mon père déménage. Ici, il reçoit de bons soins, ils connaissent ses habitudes», soutient le fils d'un des 31 résidents du CHSLD Santé Courville.

Éric Lapointe est outré par la fermeture de plus de la moitié des lits non conventionnés et n'accepte clairement pas la décision. Son père y réside depuis près de trois ans. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer.

Faute de financement, le propriétaire est contraint de fermer son aile privée. Si rien n'est fait, les résidents seront bientôt relocalisés.

Il semble que Québec ne soit pas indifférent au signal de détresse lancé par les familles et les proposées aux bénéficiaires.

En entrevue, le député de Granby François Bonnardel a confirmé qu'il avait rencontré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette ce matin.

«J'ose croire que le ministre va faire en sorte que ces personnes ne seront pas relocalisées vers d'autres CHSLD à Granby, Cowansville ou pire vers les hôpitaux. Il pourrait y avoir un appel d'offres dès la semaine prochaine et faire en sorte que la situation soit renversée», a-t-il précisé.