Club Med: discussions avec Labeaume

Alors qu'on parle du projet de Club Med qui pourrait s'installer au Massif dans Charlevoix depuis près de cinq ans, voilà que le maire de Québec confirme que des discussions ont eu lieu dans les derniers jours.

La semaine dernière, Régis Labeaume avait convoqué les médias au sommet du Massif de Charlevoix. Puisque le projet était sur la glace depuis un certain temps, certains se sont questionnés sur le moment choisi par le maire.

Le Groupe le Massif a conclut une entente avec le Club Med pour un projet de 120 millions $ qui représenteraient des retombées économiques importantes pour la région de la Capitale-Nationale.

De plus, on a appris que le PDG de Club Med, Henri Giscard d'Estaing, s'est inscrit au registre des lobbyistes au début du mois de mars pour pouvoir discuter avec le premier ministre Philippe Couillard et le maire de Québec.

Ainsi, il a pu faire parvenir une lettre au maire pour demander à ce qu'il fasse pression puisque son entreprise insiste pour obtenir des garanties gouvernementales.

«À partir du moment où il y a une entente et que les démarches sont démarrées auprès du gouvernement, on a senti que c'était le temps d'intervenir», explique le maire de Québec.

Il est minuit moins une pour ce projet puisque s'il n'y a pas entente d'ici l'été, il sera complètement abandonné.