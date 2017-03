Décollage réussi pour Daniel Bélanger

Trois ans après «Chic de ville», la tournée «Paloma» de l’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger n’a pas eu de mal à prendre son envol dans un Métropolis grouillant de fidèles jeudi.

Pendant deux heures avec entracte, le poète cinquantenaire et ses acolytes Guillaume Doiron (guitare), Alex McMahon (batterie, claviers), Alain Quirion (multi-instrumentiste) et Jean-François Lemieux (basse) ont capté la foule sans peine et sans artifice. Sinon des projections à l’arrière-scène, dont une à saveur de «bonheur» en ouverture où le visage du comédien Bruno Marcil obéissait aux consignes d’une voix hors-champ, avant que notre hôte s’empare de l’avant-scène avec «Tout viendra s’effacer».

«Ça faisait longtemps que je n’étais pas venu ici. Ça faisait sept ans, pour ceux qui aiment les statistiques», a-t-il dit, sourire en coin, avant de replonger dans une «Sortez-moi de moi» aux reliefs sonores frisant avec ceux de Radio Head.

Paix et poésie

Après une incursion rockabilly sur «Chic de ville», Daniel Bélanger renoue avec les airs rock, pop et planant sur «Paloma», son dixième opus paru en novembre et qui signifie colombe en espagnol. Dans une poésie toute en finesse, les chansons s’articulent autour du thème de la paix sous toutes ses formes et de sa quête difficile.

Pour avoir préséance, six des dix pistes ont atterri sur scène - surtout concentrées en deuxième partie -, le soin de chauffer l’atmosphère étant plutôt confié à des classiques principalement tirés de «Rêver mieux» et de «Quatre saisons dans le désordre», pendant lesquels le public a mêlé sa voix à celle de l'interprète.

Casser le moule

Des vers d’oreilles sont apparus sous un nouveau jour. Tantôt on a cassé le moule de «Les temps fous» avec des lignes rythmiques revisitées, puis on a remodelé «Fous n’importe où» et «Dans un Spounik» en droite lignée avec le dernier-né.

Mais c’est sans contredit «Intouchable et immortel» qui a suscité le plus de réactions en première moitié du spectacle avec des clameurs d’ordinaire réservées en rappel.

«Il y a tant à faire», une chanson-hymne non sans affinités avec «Manière de parler» de «L’échec du matériel» - d’ailleurs absent ici -, a obtenu la faveur au retour sous les projecteurs, juste avant que «Métamorphose», résolument rock, débarque comme une décharge électrique.

Pas son pareil

Après 25 ans de carrière, la réputation de Daniel Bélanger n’est pas surfaite. On en a eu encore la preuve jeudi. Ses arrangements sont toujours de haute volée, précis et sans bavure. Un tour de chant bien manié, même si tout juste lancé.

Le chanteur remontera sur les planches du Métropolis ce vendredi, avant de se produire de nouveau à la Salle Wilfrid-Pelletier le 17 juin, dans le cadre de la 29e édition des FrancoFolies.