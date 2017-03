Délit de fuite après un accident sur la route 221 à Napierville

Deux hommes ont été gravement blessés dans un accident qui a causé la fermeture de la route 221 à Saint-Cyprien-de-Napierville, en Montérégie, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un homme d'une trentaine d'années et un autre dans la cinquantaine ont été transportés dans deux centres hospitaliers différents pour traiter des blessures graves. Si on ne craint pas pour la vie du quinquagénaire, on craint pour celle du trentenaire, a indiqué Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les policiers ont été appelés sur les lieux de l'incident à 1 h du matin.

Selon la SQ, le présumé conducteur, qui aurait pris la fuite, aurait perdu le contrôle du véhicule avant de capoter et de terminer sa route contre un arbre.

La SQ met tout en œuvre pour retrouver le présumé conducteur qui serait vraisemblablement blessé également tandis qu'un maître-chien est sur place.