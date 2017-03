TVA et LCN lanceront, mardi prochain, la minisérie d’émissions «La parole aux victimes», pendant lesquelles des proches de victimes d’actes de crimes d’actes criminels se confieront à Jean-François Guérin.

Au total, quatre rendez-vous de cette nouvelle émission d’affaires publiques sont prévus tout au long du mois d’avril.

Mardi, à 19 h 30, les parents de Clémence Beaulieu-Patry, cette jeune femme de 19 ans assassinée dans un supermarché de Montréal il y a un an, briseront la glace en s’exprimant publiquement pour la première fois sur ce drame sur les ondes de TVA. Nathalie Beaulieu et Luc Patry parleront de «la douleur de perdre leur fille unique, la difficulté d'obtenir du soutien et de leurs craintes et leurs attentes face au procès du présumé meurtrier qui s'amorcera en septembre», a expliqué TVA dans un communiqué.

Cette émission sera suivie de trois rendez-vous diffusés les 11, 18 et 25 avril, à 20 h, sur les ondes de LCN.

Tour à tour, Nathalie Lesage, l’une des victimes du «père-grand-père de Val-des-Monts; la mère et la sœur de Nicolas Quintal, assassiné en Outaouais par un ami et les proches de Cindy Gauthier, tuée à coups de hache par son conjoint, se livreront sur les répercussions de ces drames.