Entente entre ProMetic et une entreprise chinoise

La biopharmaceutique lavalloise ProMetic Sciences de la Vie a annoncé jeudi la création d'une coentreprise avec la compagnie chinoise Shenzhen Royal Asset Management (SRAM) pour le développement, la fabrication et la commercialisation de trois médicaments.

La biopharmaceutique «accordera une licence pour les droits de développement, fabrication et commercialisation pour le PBI-4050, le PBI-4547 et le PBI-4425 pour le marché chinois avec comme objectif initial les maladies rénales diabétiques, la fibrose pulmonaire et hépatique, à une nouvelle filiale nouvellement crée devant s'appeler Prometic ChinaCo».

Prometic détiendra 75 % de la coentreprise suite à l'investissement de 33 millions $ de SRAM, a souligné l‘entreprise.

«La Chine est le deuxième plus gros marché pharmaceutique au monde après les États-Unis. Par exemple, de récentes études suggèrent que plus de 113 millions de chinois souffrent du diabète et plus de 24 millions de maladies rénales diabétiques», a ajouté M. Laurin.