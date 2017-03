Alain Lefèvre ne sera plus ambassadeur artistique

Alain Lefèvre ne sera pas la voix du Festival de Lanaudière cette année. Le pianiste et compositeur québécois a décidé de quitter la fonction d’ambassadeur artistique qu’il occupait depuis 12 ans pour l’événement musical.

L’artiste en a fait l’annonce dans un communiqué, précisant avoir pris cette décision «avec regret».

Malgré cela, il s’est dit conscient de la chance qu’il a eue de pouvoir d'exprimer sa passion pour la musique classique de la sorte.

«Je me sens privilégié d’avoir pu contribuer à partager le rêve et la mission que s’était donné son fondateur, le père Fernand Lindsay, inconditionnel amoureux de la musique classique et son ardent défenseur», a-t-il laissé savoir.

Même s’il n’a plus le titre d’ambassadeur artistique, cela n’empêchera pas Alain Lefèvre de rester lié à l’événement, lui qui doit monter sur la scène de l’Amphithéâtre Fernard-Lindsay, à Joliette, cet été, pour un concert.

Son successeur est déjà connu: il s’agit d’Alex Benjamin.