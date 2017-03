Fred Pellerin inspire ses pairs

«L'effet Caxton». C'est le nom d'un spectacle unique présenté exclusivement à Saint-Élie-de-Caxton par Les Prétendants, un duo de conteurs, choisi parmi 25 candidatures, pour s'installer en résidence de création dans le village.

«On ne sait pas encore ce sera quoi l'effet Caxton, mais on se doute qu'on va être transformés», lance Paul Bradley, membre du duo Les Prétendants.

S'il y a un «effet Caxton», y a-t-il un «effet Fred Pellerin» parmi les quelque 200 conteurs du Québec?

«C'est difficile de quantifier l'effet Fred Pellerin parce que c'est un écosystème qui se développe. Mais c'est clair qu'il aura un rôle à jouer qui est majeur», explique Nicholas Rochette, directeur général du regroupement du conte au Québec.

«On s'en rend pas compte, mais il y a des dizaines de conteurs qui présentent des dizaines d'événements chaque année au Québec», raconte Fred Pellerin. «Mais ça reste dans le charme qu'il faut trouver où ça se trouve pour y être.»

Que ce soit avec la résidence de création, sa notoriété ou ses idées des plus originales, Fred Pellerin a su insuffler un vent de jeunesse à son village, constate le maire de l’endroit, Réjean Audet.

«Beaucoup de jeunes restent, beaucoup de jeunes reviennent et de nouvelles familles viennent s'installer. On a déjà voulu fermer notre école qui avait 56 élèves. Maintenant on en compte plus de 140», relate M. Audet.