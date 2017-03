«Il y a un ange qui veille sur nous», dit un des survivants

Un des employés qui se trouvaient dans l'usine de Rio Tinto à Sorel, jeudi matin, au moment de l'explosion, raconte comment ses collègues et lui ont survécu à la déflagration.

Les quatre employés sont entrés dans l'usine jeudi matin. Tout de suite, un de leurs appareils a détecté une forte présence de gaz carbonique. Ils ont alors décidé d'ouvrir les portes pour faire aérer. Toutefois, deux minutes plus tard, ils ont attendu un sifflement puis une explosion.

Éric Archambault dit qu'ils ont été propulsés sur une distance de trois mètres et qu'ils ont atterri près d'un bloc de béton.

«J'ai pogné les deux gars qui étaient avec moi, je les ai envoyés de l'autre bord du bloc et j'ai sauté avec eux autres et là on s'est caché, on a attendu que toute passe», raconte-t-il.

Les quatre hommes sont ensuite sortis en courant de l'usine et ont été transportés à l'hôpital. Quelques heures après les événements, Éric peine à expliquer comment il a pu aider ses amis, mais surtout, comment ils ont réussi à s'en sortir indemnes.

«Il y a des structures d'acier de tordues et on a rien. On a rien», répète-t-il.

L’explosion serait survenue vers 4h30 du matin aux alentours du four 9. Les pompiers de Sorel-Tracy ont été appelés sur les lieux pour seconder la brigade d’intervention de l’entreprise.

Toutes les opérations de l’usine ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. L’usine de Sorel-Tracy emploie 1400 personnes.