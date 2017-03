La thèse de la fugue privilégiée

Une semaine après la disparition de deux frères de 13 et 15 ans, la police de Laval est toujours à la recherche d’informations permettant de les retrouver, mais la thèse de la fugue est privilégiée par les enquêteurs.

«Présentement, toutes nos démarches pointent dans cette direction et l’expérience nous dit qu’il faut toujours être ouverts à toutes possibilités», a confié Alain Meilleur, inspecteur à la police de Laval, sur les ondes de LCN.

«On a eu quelques informations à ce jour et elles ont toutes été traitées par nos enquêteurs», a-t-il ajouté.

Jean Michael Israël et Jean Gabriel sont disparus jeudi dernier en après-midi. Ils n’ont pas été revus après avoir quitté l’école.

Jean Michael mesure 1 m 73 (5’ 8"), pèse environ 55 kilos (121 livres), a les cheveux noirs, les yeux bruns et est mulâtre. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon noir, un manteau en cuirette brun, une casquette rouge, des bottines noires, une chaîne avec une croix et un sac de sport gris.

Son frère Jean Gabriel mesure 1 m 73 (5’ 8"), pèse environ 59 kilos (130 livres) et a les yeux, les cheveux et la peau noirs. Au moment de sa disparition, il portait des pantalons foncés, un manteau noir à capuchon, des bottes noires et une chaîne avec une croix.

Les deux frères s’expriment en français.

Quiconque a des informations à transmettre sur l’un ou l’autre des deux frères peut composer le 9-1-1 ou rejoindre la ligne confidentielle de la police de Laval au 450 662-INFO (4636).